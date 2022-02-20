Британский министр уверена, что аппетиты российского президента возрастут.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что президент РФ Владимир Путин развяжет войну с соседними странами, если ему позволят вторгнуться в Украину.

Об этом она заявила в интервью The Mail on Sunday.

Трасс предупредила, что аппетиты Путина будут расти, и призвала международное сообщество объединиться, чтобы противостоять агрессии Москвы.

По мнению главы британского МИД, Путин может аннексировать соседние страны, если не предотвратить вторжение в Украину. В частности, речь идет о странах Прибалтики.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине", - заявила Трасс.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики осуществили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевое травмирование.

В то же время вдоль границ Украины Россия сконцентрировала по меньшей мере 150 тысяч военных и технику. Несмотря на заявления об отводе войск, НАТО, США и Украина это не подтверждают.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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