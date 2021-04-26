Также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко должен закупить беспилотники для армии, чтобы искупить свою вину перед обществом.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко должен уплатить штраф за отель, в котором во время действия жестких карантинных ограничений заказал празднование дня рождения жены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тищенко.

"У нас еще будет заслушивание Тищенко Высшим советом партии - с точки зрения партии. С точки зрения фракции ... Позиция наша такова, что он должен, не разбираясь, есть ли юридические какие-то основания для того, чтобы его штрафовать по максимальной ставке. Он должен добровольно уплатить это в бюджет", - сказал Арахамия.

Он высказал мнение, что Тищенко должен уплатить штраф и за отель, в котором состоялось празднование дня рождения жены.

"Я считаю, что если он подставил, в том числе, и владельцев заведения, то он должен заплатить и за заведение. Вместо них. Я не знаю, юридически, как это правильно ... Но он должен выплатить эти средства. И он должен сделать, как минимум, в тех же пределах сумм помощь в виде закупки необходимых дронов для армии. А если у него будет немного больше совести, то он это купит на гораздо большие деньги, потому что емго декларация позволяет", - сказал председатель фракции.

В то же время, на вопрос, почему не идет речь об исключении Тищенко из фракции, Арахамия отметил: "Были такие вопросы. По состоянию на сейчас мы не видим достаточного количества голосов".

Скандальная вечеринка Тищенко: что известно

По информации СМИ, неделю назад Тищенко в ресторане отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сам Тищенко заявил, что празднование дня рождения жены проходило "в узком и почти семейном кругу" - было чуть больше 20 человек. Все они переболели COVID-19, а за сутки до вечеринки делали тесты.

22 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было решено, что Тищенко за нарушение карантинных ограничений должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по этому случаю определит политический совет партии, отметили в пресс-службе партии.

24 апреля начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что за организацию вечеринки будет отвечать только администрация отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv. Полиция составила протокол на 34 тыс. грн.

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Автор: Татьяна Поляковская