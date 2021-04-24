Полиция составила протокол о нарушении администрацией отеля карантинных правил на 34 тыс. грн.

За организацию вечеринки, которую в период жестких карантинных ограничений устроил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, будет отвечать только администрация отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Читайте такжеВ "Слуге народа" решили, как накажут нардепов Тищенко и ШевченкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил в эфире «Украина 24».

"Уже в понедельник был составлен протокол Национальной полицией на 34 тысячи гривен", - сказал Рубан.

Он добавил, что были подготовлены документы для открытия уголовного производства по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

По словам Рубана, если предприятие впервые привлекается к ответственности за нарушение карантина, то получает минимальный штраф, а если нарушение будет выявлено повторно, то штраф составит 170 тыс. грн.

"Что касается ответственности, отвечать будет за это только администрация отеля и ресторана. Тищенко только как человек может отвечать за эти действия", - отметил Рубан.

Вечеринка Тищенко

По информации СМИ, неделю назад Тищенко в ресторане отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений").

Сам Тищенко заявил, что празднование дня рождения жены проходило «в узком и почти семейном кругу» - было чуть больше 20 человек. Все они переболели COVID-19, а за сутки до вечеринки делали тесты.

23 апреля на заседании фракции «Слуга народа» было решено, что Тищенко за нарушение карантинных ограничений должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по этому случаю определит политический совет партии, отметили в пресс-службе партии.

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Автор: Виталий Саенко