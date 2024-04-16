Обвиняемый перестал появляться на судебные заседания, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу.

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии, объявили в розыск. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное Бюро Украины.

Как напомнили в НАБУ, 19 октября 2019 года ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога. 21 октября 2019 года за него внесли залог.

"В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ, и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого, обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Гладковский совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

Дело Гладковского

В июле 2021 года в САП сообщили, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны Олега Гладковского в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно – ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В то же время Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". В отношении предприятия была открыта процедура ликвидации.

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