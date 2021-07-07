Олега Гладковского подозревают в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривень.

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. В отношении предприятия открыта процедура ликвидации.

Как сообщает Finbalance, еще 20 апреля суд утвердил реестр требований кредиторов компании на 6,7 млрд грн. В частности, в реестр вошли требования:

Укрэксимбанка - на 1,64 млрд грн

UniCredit Bank AG - 1,78 млрд грн

”Международного инвестиционного банка " - 181,6 млн грн

“Саревин Инвестментс ЛТД”

ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "бриз" от имени которого действует ООО " КУА "Фьюжн Капитал Партнерз" - 385,8 млн грн

ООО "Автомобильная группа" Богдан " - 349,8 млн грн

ООО "Финансовая компания" Финворк " - 5,9 млн грн

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Обращается внимание на связь некоторых кредиторов с должником. В частности, сын Гладковского является миноритарным акционером "Международного инвестиционного банка".

Инициатором процедуры банкротства выступила компания "Финворк".

Дело Гладковского

Напомним, Олега Гладковского подозревают в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривень. Дело уже направили в суд.

В ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно — ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Он обеспечил неисключение из государственного оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". По данным следствия, фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Олега Гладковского называют близким соратником и бизнес-партнером экс-президента Петра Порошенко.

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Автор: Дмитрий Захаров