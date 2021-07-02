Экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении убытков государству на общую сумму 17,44 млн гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным источников УНИАН, речь идет об Олеге Гладковском.

В ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно — ЧАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

Он обеспечил неисключение из государственного оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав ЧАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». По данным следствия, фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Читайте такжеГладковский отреагировал на объявление его сына в розыск: подает в суд

3 июня 2020 года в САП завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского и бывшего директора департамента Министерства обороны Андрея Араптанова, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен.

По данным следствия, заместитель министра обороны и директор департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны организовали закупку в рамках оборонного заказа вышеуказанных грузовых автомобилей.

Дело Гладковского: детали

17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление властью и служебным положением") и ст.366-1 ("декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн. Кроме того, как заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 10,6 млн грн. В октябре 2020 года за Гладковского был внесен залог, он вышел из СИЗО.

Кроме того, Гладковский является фигурантом других уголовных производств.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров