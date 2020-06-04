Якобы возвращение в G7. Почему Россия продолжает оставаться изгоем

Олег Белоколос

В последние дни резонанс приобрела тема о якобы возвращении России в «Большую семерку» (G7) – международный клуб семи высокоразвитых стран мира, в который входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада и Италия. В медиапространстве тут же начали циркулировать слухи о каком-то очередной международном заговоре. Они стали быстро обрастать невероятными подробностями и подаваться, как уже почти свершившийся факт. Что-то врооде популярных фейков о якобы «обмене Крыма на Сирию», которые активно обсуждались на различных Интернет-ресурсах после последних президентских выборов в Соединенных Штатах.

В то же время, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить саммит G7 (об этом стало известно в пятницу, 29 мая). Со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ отмечалось, что Меркель «не может согласиться на личное участие» в саммите «Большой семерки» и на поездку в Вашингтон, «учитывая общую ситуацию с пандемией». Это сообщение придало еще большей интриги всей этой истории, которая вдруг стала топ-новостью.

Впрочем, тщательный анализ многочисленных медиа-сообщений позволяет констатировать, что, в субботу, 30 мая, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перенести саммит «Большой семерки» (G7) на осень (если он вообще состоится, учитывая коронавирус) и пригласить к участию в нем еще четыре страны: Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Мировые медиа до конца не разобрались в этом вопросе, постоянно путая «приглашение на мероприятие стран «Большой Семерки»» с «возвращением РФ в «Большую семерку»

Даже по сообщению сайта президента России - во время разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 1 июня обсуждалась «идея проведения саммита «Группы Семи» (так в оригинале) с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея».

Как оказалось впоследствии, мировые медиа до конца не разобрались в этом вопросе, постоянно путая «приглашение на мероприятие стран «Большой Семерки»» с «возвращением РФ в «Большую семерку»». Так, известная New York Times заявила, что, общаясь с журналистами на борту президентского самолета «Air Force One» 30 мая, президент США сказал, что он «хотел пригласить Россию присоединиться к альянсу в качестве участника обсуждения будущего Китая».

К сожалению, на этом попались и украиноязычные СМИ, очевидно, поняв фразу из сообщения агентства Reuters от 1 июня «расширение списка приглашенных», как расширение «Большой семерки» до «восьмерки» за счет России. Возможно, здесь не обошлось и без российских медиа. В частности, издание Moscow Times подало эту новость именно как предложение США «включить Россию в расширенный саммит G7».

В то же время, позиция дружественной Украине Канады, как всегда, была однозначна. Так, по сообщениям СМИ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 1 июня, заявил, что Россия не будет включена в страны-члены «Большой семерки» (G7). Он напомнил, что РФ была исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году: «Ее неуважение и нарушение международных правил и норм, которые продолжаются, - причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7».

Приглашение России посетить саммит осенью - вполне возможно. Если саммит вообще состоится

То есть, как можно понять, ни о каком решении о возвращении России в «Большую семерку», где все важные вопросы решаются консенсусом, речь пока явно не идет. Впрочем, председательствующая страна, а ею в этом году являются Соединенные Штаты, согласно традиции, по своему усмотрению может приглашать на саммит другие страны-участники. Например, в 2019 году председательствующая в G7 Франция неожиданно для многих пригласила на мероприятие министра иностранных дел Ирана.

Поэтому приглашение России посетить саммит осенью - вполне возможно. Если, как уже сказано выше, саммит вообще состоится.

Олег Белоколос, председатель правления «Майдан иностранных дел»

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