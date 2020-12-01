Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении директора архитектурного бюро Coop Himmelblau.

Архитектурное бюро из Австрии строит оперный театр в оккупированном Севастополе, Украина готовит ответные санкции.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Facebook.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму - сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не портить свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - заявил Щерба.

По его словам, Украина изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро.

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"На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектора Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении его и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что некогда респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - подчеркнул посол.

Аннексия Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Автор: Виталий Саенко