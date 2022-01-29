Украинский депутат постоянно посещает эфиры кремлевских пропагандистов.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал вторжение России в Украину "освобождением".

Соответствующий пост появился у Telegram депутата.

"Почему же сразу нападут? Освободят!" - заявил Кива.

Илья Кива - известен своей пророссийской позицией. Он постоянно посещает эфиры кремлевских пропагандистов, рассказывая о "неонацистах" в Украине.

"Сегодня, спустя 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном Союзе. Нашем славянском Союзе", - сказал он в эфире "Россия 1" в декабре 2021 года.

В октябре член ОПЗЖ поздравил Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа". Скандальный депутат заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

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Однако на вопросы журналистов о российской агрессии на Донбассе и многочисленных фактах нарушения Россией международного права ответить не смог.

Кроме того, СМИ заметили Киву по переписке с другим одиозным политиком – российским депутатом и открытым украинофобом Владимиром Жириновским.

Его однопартийцы утверждали, что Илья Кива "контуженный".

Нардеп попадал в коррупционные скандалы и в неловкие ситуации.

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