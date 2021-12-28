Славянские народы должны противостоять Западу, уверен нардеп.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в разговоре с российскими пропагандистами заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.

Такое заявление он сделал в эфире российского федерального телеканала "Россия 1".

Читайте такжеКто может комментировать внешнюю политику Украины: Зеленский определил списокПо словам Кивы, последние 8 лет Россия наращивала военный потенциал, чтобы теперь "диктовать условия" и забрать "свое" - всю территорию Украины.

"Сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе", - сказал он.

Он высоко оценил политику Кремля и оправдал оккупацию Крыма в своих репликах.

"Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения... Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", - продолжил Кива.

Размышления украинского политика прервала российская пропагандистка, ведущая шоу Ольга Скабеева.

"Опасно рассуждаете", - сказала она, уточнив, не переехал ли Кива в Россию.

Однако это не заставило Киву остановиться. Он продолжил озвучивать свое мнение о ситуации в Украине, заявлять о "колонизации" странами Запада, и призывать Россию "сыграть ключевую роль в будущем страны".

Также Кива выступил за объединение славянских народов для того, чтобы дать отпор Западу.

Украинские правоохранители в настоящее время не отреагировали на заявления Кивы, прозвучавшие в эфире рупора российской пропаганды.

Отметим, Илья Кива известен своей пророссийской позицией: он поздравлял президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, на что получил достойный ответ от бойцов ООС, регулярно появляется в эфирах кремлевских пропагандистов.

Ранее депутат расстрелял портреты украинских деятелей, поздравив Киев с годовщиной освобождения от нацистов.

Еще раньше член ОПЗЖ, симпатик режима Януковича, выразил сожаление, что его вместе с активистами Евромайдана бывший президент-беглец не давил тяжелой техникой.

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