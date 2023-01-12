Столар и Абрамович все это время жили на Лазурном берегу.

Народные депутаты из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Столар и Игорь Абрамович вернулись в Украину.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах, оба нардепа с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, жили на Лазурном берегу.

Источники информируют о намерениях Столара и Абрамовича посетить заседание парламента. В то же время источники отмечают, что высока вероятность того, что уже на заседании в пятницу, 13 января, нардепы будут лишены депутатских мандатов.

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Запрет ОПЗЖ и лишение нардепов мандатов

Ранее Совет национальной безопасности и обороны принял решение о запрете ряда пророссийских политических сил, в частности партии "Оппозиционная платформа – За життя". Решение было введено в действие президентом Владимиром Зеленским, партия оспаривала его.

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил жалобу партии и таким образом окончательно запретил деятельность "ОПЗЖ" в Украине.

Решение о запрете партии, как отмечали в СБУ, основывалось на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности, и с учетом того, что ведущие функционеры "ОПЗЖ" причастны к деятельности, создающей реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Около 10 народных депутатов бежали из Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ, прежде всего это представители запрещенной "ОПЗЖ". Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщал, что нардепов-беглецов планируют лишить мандатов.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на днях сообщил, что на ближайшем заседании парламент лишит мандатов четырех депутатов от запрещенных партий.

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