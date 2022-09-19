Вадим Столар занимается благотворительностью для того, чтобы отбелить свой имидж и вернуться в Украину.

Об этом заявил экс-нардеп Александр Черненко в своем заметке в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Черненко, Столар ни дня не проведя в Украине с 24-го февраля и прогуляв все заседания Верховной Рады в критическое для государства время, решил хоть как-то отбелить свой имидж.

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"У Столара не придумали ничего лучше, чем пиариться на крови. При чем, в прямом смысле этого слова. Сегодня медиа пестрят заголовками о великом благотворителе, который делает анализы крови людям в каком-то селе, а еще собирает с украинцев средства на фронт. Цинизм ситуации заключается в том, что, один ужин Столара в ресторане элитного курорта Сан-Жак-Кап-Ферра стоит больше, чем вся его "помощь", - пишет Черненко.

Экс-нардеп также назвал Столара "одним из самых отважных бойцов "батальона Монако", который героически обороняет свою виллу на Лазурном побережье". А также отметил, что Столар является другом Медведчука и то что он бежал из Украины за 10 дней до войны.

"Зачем же Столару резко понадобилась вся эта пиар-активность "благодетеля"? Все очень просто: бизнес тает на глазах, партнер-Меведчук сидит, а ГБР подбирается все ближе. Там глядишь и до экстрадиции недалеко. Вот главная мотивация. А благотворительность здесь ни при чем", - резюмирует Александр Черненко.