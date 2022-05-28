Он заявил, что считает решение суда о розыске "незаконным".

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, который во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину выехал за границу и находится в Вене, отреагировал на объявление его судом Киева в международный розыск и прокомментировал дело, которое против него расследуют в Украине.

В комментарии "Схемам" он заявил, что считает решение суда о розыске "незаконным", а само дело против него – "сведением счетов".

Напомним, Тупицкого обвиняют в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия (в частности, в заведомо ложных показаниях, связанных с искусственным созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Обвинительный акт по этому делу направили в суд в мае 2021 года.

27 мая по ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора Подольский районный суд города Киева объявил Тупицкого в международный розыск – из-за "систематического уклонения от суда".

В комментарии бывший председатель Конституционного суда заявил: "Я считаю, что решение является незаконным. Во-первых, дело рассмотрено в отсутствие защитников, которые в это время находились в Виннице на другом судебном процессе, о чем суд заблаговременно был предупрежден. Во-вторых, суду было предоставлено мое место пребывания. Разыскивают человека, когда неизвестно его месте пребывания".

Он подтвердил, что сейчас находится в Вене – столице Австрии, по его словам, он "официально зарегистрирован государственными органами". Причины неявки в суд, говорит Тупицкий, "временные".

"У меня есть определенный медицинский документ моей жены у меня на сегодняшний день трое несовершеннолетних детей, один из них только родился - сын. И ничего страшного не было бы, если бы суд пошел по пути слушания дела по видеоконференции. Есть письмо председателя Верховного суда, который допускает в такой ситуации проводить такие процессы. Тем самым я хочу сказать, что я никаким образом не скрываюсь от правосудия, заинтересован в рассмотрении этого дела", – заявил Тупицкий.

Он не исключает, что рассмотрит возможность обжалования решения суда. По мнению Тупицкого, сейчас идет "большое давление на судью", который принял решение о его розыске.

Экс-глава КСУ высказал мнение, что кто-то специально сводит с ним счеты, но при этом не захотел называть никаких имен: "Я хотел бы об этом говорить, чтобы не искажать, в свое время на своем судебном заседании".

В Офисе генпрокурора также сообщили, что пребывание Тупицкого на территории Австрии является предметом досудебного расследования в отдельном производстве.

Тупицкий после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в феврале этого года вместе с семьей переехал на запад Украины, в частности, в город Стрый Львовской области, а затем выехал из Украины в Вену.

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