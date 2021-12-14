В партии отметили, что США помогают Украине бороться с коррупционерами.

Санкции США подтверждают, что Владимир Зеленский правильно сделал, что уволил Александра Тупицкого из Конституционного суда.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Так она прокомментировала санкции, введенные США в отношении Александра Тупицкого и Андрея Портнова.

"Очень показательно, что санкции США ввели 9 декабря, в день борьбы с коррупцией. Это знак коррупционерам, которые работали в Конституционном суде, потому что мы говорим сейчас о господине Тупицком, о его жене также, которые были замечены в коррупционных деяниях. И это признак того, что наши партнеры, США, говорят о том, что никому не будет позволено разрушать антикоррупционную структуру, электронное декларирование, как это пытались сделать КСУ", - заявила Шуляк.

Читайте такжеАрахамия хочет ужесточить ответственность за ложь о гражданстве"Когда Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого, некоторые оппозиционные силы просто кричали, что это почти конституционный переворот. И сегодня, когда США пишут, что Тупицкий - это экс-судья КСУ, это еще раз доказывает, что наши международные партнеры нам помогают бороться и давать такие знаки коррупционерам", - подчеркнула она.

Что известно об Александре Тупицком

По данным следствия, в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего главы ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, что в городе Зугрэсе в Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют в даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Президент назвал его "лицом, которое в течение долгих лет вредило государственным интересам Украины".

14 июль 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В свою очередь, в офисе президента заявили, что считают решение КАС ВС попыткой защитить коррупционную систему и собираются подавать апелляцию на это решение. У Зеленского считают, что Тупицкого пытаются повернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы тем же антиконституционным способом, которым была уничтожена, например, уголовная ответственность за ложь в декларациях".

В Верховном суде объяснили, что президент Украины обязан действовать только в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами Украины. Коллегия судей считает, что издание президентом акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.

Автор: Дмитрий Хилюк