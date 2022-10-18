Глава государства вновь подчеркивает, что Россия будет нести ответственность за разрушение и убийства в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что террор и убийства мирных жителей ничего не изменят для России на поле боя.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы?", - заявил президент.

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"Государство-террорист ничего не изменит для себя вот такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную суть, за что непременно будет отвечать", - подчеркнул Зеленский.

Атака по Украине сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 18 октября, российские захватчики атаковали территорию Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране.

Сообщается о взрывах в Харькове. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города. В городе из-за взрывов остановили движение метро.

Также взрывы произошли и в Днепре. По информации ОПУ, есть 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры, он получил серьезные повреждения.

Оповещают также о взрывах и обесточивании в Житомире. Как отметили в ОПУ, есть два прилета в объект энергообеспечения.

В Киеве также есть попадания. Кое-где начались перебои с электроснабжением. По информации ОПУ, предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу.

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