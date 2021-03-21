Мендель отметила, что сейчас есть возможности для дальнейшего сохранения перемирия.

В офисе президента надеются, что обострение на Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс по прекращению огня.

Читайте такжеУ Зеленского отреагировали на действия протестующих под Офисом президентаОб этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой".

"Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет. Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, есть. Ведь просьбу о мире мы слышим чаще всего, когда посещаем Донбасс", - сказала Мендель.

Она отметила, что Зеленский побывал там уже 20 раз.

"Силен не тот, кто может воевать. Силен тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", - добавила пресс-секретарь президента.

Также Мендель сообщила, что по данным ОБСЕ, за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тыс. нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после - всего свыше тысячи.

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Автор: Людмила Жерновская