Отмечается, что пророссийские силы используют видеоматериалы старого интервью Мищенко.

В посольстве Украины в Латвии заявили, что пророссийские силы начали против него и посла Александра Мищенко кампанию по дискредитации.

Читайте такжеЗеленский и Джонсон обсудили обострение на ДонбассеОб этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"По информации Посольства, в связи с принципиальной позицией Посла Украины в Латвии А. Мищенко относительно разоблачения преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации, а на самом деле марионетки в руках Кремля – объединения украинских обществ Латвии, пророссийские силы начали кампанию по дискредитации Посла Украины и Посольства путем компиляции и фальсификации высказываний Посла Украины из открытых источников, интервью и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пророссийские силы используют видеоматериалы интервью Мищенко для Radio Baltkom.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует антиукраинскую сущность так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которое на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - подчеркнули в посольстве.

Что этому предшествовало

Ранее мировой конгресс украинцев (МКУ) исключил из своих рядов объединение украинских обществ Латвии (ОУОЛ), поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям МКУ.

Отмечается, что конгресс принял такое решение впервые за свою более 50-летнюю историю. ОУОЛ была одной из трех составляющих организаций из Латвии.

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Автор: Людмила Жерновская