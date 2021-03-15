Соответствующее решение было принято по результатам длительного мониторинга деятельности организации.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии (ОУОЛ), поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ.

Об этом сообщается на официальной странице ВКУ со ссылкой на решение совета директоров организации от 13 марта 2021 года.

Отмечается, что решение было принято по результатам длительного мониторинга деятельности ОУОЛ, официального общения с его руководством с предоставлением доказательств об антиукраинской деятельности ОУОЛ. Были проведены также консультации с ведущими украинцами в Латвии.

"На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", убивающей детей; высказывания, дискредитирующие Революцию достоинства; продвижение идеи о создании "новороссийской республики"; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганда в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - сообщают в ВКУ.

Отмечается, что конгресс принял такое решение впервые за свою более чем 50-летнюю историю. Обращается внимание, что ОУОЛ была одной из трех составляющих организаций из Латвии.

ВКУ подчеркивает, что будет взаимодействовать со своими составляющими организациями в Латвии, чтобы усилить украинские патриотические силы и поддержать формирование нового центрального представительства украинцев в Латвии для осуществления проукраинской общественной деятельности.

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Всемирный конгресс украинцев: что известно

Всемирный конгресс украинцев - неприбыльная организация, основанная в 1967 году в Нью-Йорке под названием Всемирный Конгресс свободных украинцев (ВКСУ). В 1993 году название было изменено на современное.

Целью объединения является помощь украинскому народу в его борьбе за свободу и государственную независимость и координация деятельности своих членов. ВКУ объединяет 20 млн украинцев в 133 странах мира.

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Автор: Инна Андалицкая