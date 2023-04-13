Теперь в Украине будут отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Зеленский ввел в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса, который будет отмечаться ежегодно 13 апреля.

Как сообщает Офис главы государства, Зеленский подписал соответствующий указ, чтобы отметить важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности Украины.

Сегодня же состоялось первое мероприятие по случаю утвержденного профессионального праздника, в котором принял участие президент. Зеленский вручил государственные награды представителям отечественного ОПК.

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Он отметил, что именно в этот день год назад крылатыми противокорабельными ракетами "Нептун" украинского производства был поражен и потоплен флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

"Сегодня у нас знаменательный день. 13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем остальным российским военным кораблям. Именно поэтому 13 апреля с сегодняшнего дня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Соответствующий указ я подписал", - отметил президент.

Зеленский акцентировал, что сейчас есть много успешных примеров применения отечественного оружия, техники и снарядов - всего того, что производится в Украине или совместно с нашим государством.

"Мы должны знать свою силу, уважать свой потенциал и всех, кто это ежедневно обеспечивает", - подчеркнул глава государства.

Интересные новости Украины - что стоит знать

В начале марта Киевский международный институт социологии сообщил, что среди граждан Украины самыми популярными являются такие праздники - Пасха, Рождество и День Независимости Украины.

Стоит отметить, что в 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря - на католическое Рождество, официальный выходной. В конце 2022 года социологическая группа "Рейтинг" узнала, что более половины украинцев планируют праздновать Рождество 7 января, и возросло количество людей, которые это будут делать только 25 декабря.

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