Месяц назад в Украине заработали новые областные прокуратуры. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова оценила их работу за это время.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора. Кроме того, опубликовано соответствующее видео с оценкой работы областных прокуратур Венедиктовой.

Всего, по словам Венедиктовой, аттестацию успешно прошли 2483 прокурора региональных прокуратур, 878 прокуроров - нет. Лучший результат показала прокуратура Хмельницкой области – 88% аттестованных прокуроров, больше всего тех, кто не прошел – 32% в прокуратуре Днепропетровской области.

Также глава Офиса генпрокурора озвучила главную свою задачу - повышение доверия к прокуратуре. Это происходило, отметила она, путем очищения рядов через разоблачение порочащих прокурорскую честь нарушением закона.

Венедиктова отметила, что за этот первый месяц работы областными прокуратурами в суд направлены уголовные производства в отношении более 3 тысяч правонарушений общеуголовной направленности, экономических и военных преступлений. Кроме того, сейчас прокуроры областных прокуратур отстаивают в судах интересы граждан и государства в целом на сумму 68 миллиардов гривен.

Кроме того, за этот месяц прокурорами сообщено о подозрении в совершении 121 уголовного коррупционного правонарушения. В суд с обвинительными актами направлено 347 уголовных правонарушений. В правонарушениях этой категории установлен ущерб более чем на 200 млн грн, из которых уже возмещено более 40 млн гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложен арестов на 84 млн грн и заявлены иски на 57,5 млн гривен.

Также в совершении 192 уголовных правонарушений с бюджетными средствами сообщено о подозрении, в суд с обвинительными актами направлено 595 уголовных правонарушений. Установлено 160 млн грн убытков, из которых уже возмещено 7 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на 74,2 млн грн и заявлены иски на более 79 млн грн.

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Генпрокурор оценила работу Луганской областной прокуратуры

По фактам масштабных лесных пожаров на Луганщине начато 15 уголовных производств, расследуемых органами полиции. Кроме того, прокуратурой начато 2 уголовных производства по фактам возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами Главного управления ГСЧС в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, что привело к масштабным пожарам на территории Луганской области. Следствие поручено ГБР.

Также за этот месяц прокуратура Луганщины отстояла в апелляции приговор 4 участникам организованной так называемой «группы Телегина», которые в составе незаконного вооруженного формирования, в 2014 году, применяя насилие, похитили шестерых жителей г. Лисичанска и заставляли своих пленников обустраивать фортификационные сооружения. Они приговорены к наказанию сроком от 10 лет до 10,5 лет заключения. Это первый, прошедший апелляционную инстанцию, приговор за ведение агрессивной войны и нарушение законов и обычаев войны в отношении организованной группы.

Работа прокуратуры Винницкой области

Во взаимодействии с НАБУ и САП с Винницкой областной прокуратурой удалось разоблачить директора одного из государственных предприятий, который за 4,2 млн гривен пытался подкупить главу Винницкой областной государственной администрации для решения вопроса об изменении бюджетных расходов. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 4 млн гривен.

Прокурор оценила работу прокуратуры Хмельницкой области

Прокуратура Хмельницкой области добилась в суде реального наказания для коррупционера – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил главный государственный инспектор Управления Гоструда в области, который получил неправомерную выгоду за то, чтобы «закрыл глаза» на выявленные нарушения трудового законодательства.

Днепропетровщина

Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении руководителю общества и директору КП «Днепропетровский метрополитен», совершивших растрату и присвоение бюджетных средств во время строительства подземки. Сумма установленных убытков 16,5 млн грн из которых уже возмещено 15 млн гривен.

Львовская область

Львовская областная прокуратура в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможенных постов Львовской таможни разоблачила схему импорта грузовиков, в результате которой бюджет недополучил 17 млн грн платежей. На 37 незаконно ввезенных авто наложен арест.

Одесская область

Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора общества-подрядчика, который, получив госсредства, выделенные на строительство двух казарм в г. Подольске Одесской области, завысил в актах выполненных работ их объемы и завладел 7,5 млн гривен из бюджета.

Черкасская областная прокуратура

Черкасской областной прокуратурой прекращено правонарушение в сфере закупок для медучреждений – сообщено о подозрении директору одной из больниц, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого при закупке коек причинены убытки более чем на 2 млн грн, а также направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества, который злоупотребляя служебным положением при поставке томографа, повлек убытки в размере более 3 млн грн.

Львовская область и борьба со "скрутками" НДС

Львовская областная прокуратура совместно с правоохранительными органами за первый месяц прекратила деятельность двух транзитно-конвертационных групп. Оборот одной из них – 350 миллионов гривен, другая проконвертировала 90 млн грн. При участии Киевской городской прокуратуры ликвидирован межрегиональный конвертцентр, который действовал на территории столицы, Киевской и Харьковской областей.

Венедиктова о возвращении через суды миллионов и гектаров земель

Херсонская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение решения суда и вернула территориальной общине 10 га земли на побережье Азовского моря.

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Николаевская областная прокуратура поборется за возвращение государству участков лесного фонда на побережье Черного моря в курортной зоне Рыбаковка», которые были незаконно переданы в частную собственность.

Верховный Суд поддержал позицию прокуратуры Хмельницкой области – теперь снова в собственности государства имущественный комплекс комбината хлебопродуктов стоимостью 166 млн грн.

Киевская городская прокуратура через суд обязала застройщика снести незаконную многоэтажку в столице, построенную с нарушениями на землях усадебной застройки.

А Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона обязала через суд «Завод «Кузница на Рыбацкой» оплатить 3,3 млн грн государственному предприятию «Николаевский судостроительный завод» ГК «Укроборонпром» за поставленную продукцию оборонного назначения.

Офис генпрокурора о борьбе с преступлениями против окружающей среды

Всего за месяц выявлено 664 преступления против окружающей среды. Относительно нарушений правил охраны или использования недр – 87 и незаконной порубки леса – 388. В суд с обвинительными актами направлены 137 уголовных правонарушений. Установлен ущерб на 687 млн гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложен арестов на 2,6 млн грн и заявлено исков на 684,2 млн гривен.

Харьковской областной прокуратуре удалось разоблачить и довести до суда производство по масштабным вырубкам деревьев. В частности, направили обвинительные акты в отношении служебных лиц ГП "Красноградское лесное хозяйство" и директора ГП "Гутянское лесное хозяйство", которые ненадлежащим образом выполняли служебные обязанности, что привело к потере почти тысячи деревьев. Относительно вырубки еще 526 деревьев в том же «Гутянском лесхозе» завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мастера одного из лесничеств.

Ривненская областная прокуратура в целом на протяжении месяца начала 20 уголовных производств по незаконной добычи янтаря, по 6 из них уже сообщено о подозрении. В суд направлено 12 обвинительных актов о преступлениях этой категории. Изъято всего 905 кг янтаря – сырца. В частности, недавно прокуратурой совместно с СБУ прекращен незаконный канал поставки "солнечного камня" в Турцию.

Ивано-Франковской областной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении гендиректора частного акционерного общества, который без специального разрешения осуществил на самовольно занятых земельных участках общей площадью более 220 га незаконную добычу торфа и получил доходы от противоправной деятельности, причинив государству ущерб на общую сумму около 11 млн гривен.

Харьковской областной прокуратурой пресечена деятельность одного из крупнейших незаконных месторождений песка и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя фермерского хозяйства, который занимался нелегальной добычей и бесхозным использованием земель, в результате чего государству причинен ущерб в размере свыше 612 млн гривен.

Венедиктова о противодействии оргпреступности

Запорожская областная прокуратура разоблачила на территории г. Мелитополя фейковый «колл-центр» на более 90 рабочих мест с ноутбуками и техникой для общения и незаконной маршрутизацией международного телефонного трафика к Российской Федерации, Республики Казахстан, Беларуси и других стран.

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему следователю полиции Одесской области и 3 организаторам преступной схемы по приобретению мошенническим путем 7 квартир общей стоимостью почти 5 млн грн.

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении 5 участникам организованной группы, которые под видом сотрудников полиции занимались вымогательством денежных средств у наркозависимых.

При процессруководстве Сумской областной прокуратуры разоблачена группировка, которая организовала деятельность нарколаборатории по изготовлению особо опасного психотропного вещества «PVP» с целью дальнейшего его сбыта за пределами Украины, скрыто переправляя через таможенную границу.

Тернопольская областная прокуратура сообщила о подозрении начальнику Тернопольской государственной налоговой инспекции, который вместе с сыном, привлекая «криминальных элементов», требовали несуществующий долг в 40 тыс долларов США от местного жителя за якобы присвоенную им продукцию за время его работы на предприятии сына чиновника.

За подобное преступление есть и приговор - при позиции прокуроров Закарпатской областной прокуратуры суд признал виновными и осудил четырех участников группировки, которые требовали предоставить им 15 тыс. долларов США за несуществующие долги, а в случае отказа – угрожали физической расправой и убийством. Ее лидер приговорен к 4 годам лишения свободы, а его сообщники проведут в тюрьме по 3 года.

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Автор: УНИАН