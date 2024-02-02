Он прокомментировал слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ, которые начали распространяться вечером 29 января.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что по состоянию на 2 февраля не существует документа об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Вечером 29 января появились первые слухи об увольнении генерала Зеленским, которые подхватили иностранные СМИ. Источники CNN прогнозировали, что Залужного уволят до конца текущей недели, однако Алексей Данилов говорит - это все информационные волны.

"Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить", - заявил он Украинскому Радио.

Данилов напомнил: его ведомство ориентируется лишь на официальные постановления, а не на домыслы и слухи. Пока украинцам не показали упомянутый документ, нечего дестабилизировать Украину и ее армию, указал секретарь СНБО.

Он намекнул, что даже внушительные издания способны обнародовать данные, не имеющие ничего общего с действительностью. "Я сознательный о чем я рассказываю. Иногда людям приписывают то, что не происходило", - указал он.

Данилов отметил, что в современном мире войны не только физические, но и информационные. Вбросы различных данных идут 24 часа в сутки, они способны мощно повлиять на наш разум, добавил чиновник.

Увольнение Залужного - как среагировал офис Зеленского на новость

Вечером 29 января ряд известных украинских журналистов утверждали: Зеленский "уволил" Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На это оперативно среагировало Минобороны Украины, отмечая, что это фейк.

Впоследствии советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что странно видеть дискуссию относительно подобных решений в обществе, даже если доказательств о решении Зеленского нет. Подоляк заявил, что оценивать работу Залужного - вертикаль президента.

Вечером 29 января пресс-секретарь президента Сергей Никифоров также опроверг слухи об увольнении Залужного. Однако иностранные СМИ пишут, что решение по Залужному есть, однако его отложили из-за слива информации в СМИ.

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