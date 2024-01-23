Правительство поддержало проекты указов президента Украины о смене главы Запорожской областной государственной администрации.

Кабинет министров Украины согласовал назначение Ивана Федорова на должность председателя Запорожской областной государственной администрации. Об этом сообщает Правительственный Telegram-канал, информируя о принятых на сегодняшнем заседании Кабинета министров решениях.

"На своем заседании 23 января Кабинет Министров Украины поддержал проекты указов Президента: об увольнении Малашко Юрия Анатольевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации; о назначении Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Что известно о Федорове

В начале широкомасштабного вторжения Федорова похитили российские оккупанты. Об этом стало известно 11 марта 2022 г. В Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.

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14 марта в Запорожской областной военной администрации заявили, что похищенный оккупантами мэр Мелитополя находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".

16 марта 2022 г. стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена оккупантов. Мэра Мелитополя обменяли на девять российских солдат-срочников.

17 марта в офисе президента сообщили, что Зеленский наградил городского голову Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" III степени.

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