В СБУ утверждают, что депутат якобы распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве страны.

В СБУ заявили, что собрали доказательства госизмены со стороны народного депутата Александра Дубинского, который якобы осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Как утверждают в СБУ, он входил в преступную организацию, которую сформировало ГУР РФ. За работу члены организации получали деньги, и как заявили в СБУ, финансирование сети достигало более $10 млн.

Сейчас известно, что якобы задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины.

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Кроме того, сообщается, что следствие выяснило, что организацию создал заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев, и действовала она как агентурная сеть в Киеве.

Предатели Украины

В стране постоянно вылавливают и осуждают предателей разного ранга. Так, Малиновский райсуд Одессы признал виновным и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо. Приговор был вынесен 8 ноября. Сальдо, который был главой оккупационной "военно - гражданской администрации Херсонской области", а ныне-исполняющий обязанности "губернатора Херсонской области" (под российской оккупацией) виновен в совершении ряда уголовных правонарушений.

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