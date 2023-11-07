Он и его пособники занимались рэкетом среди предпринимателей.

В Виннице Служба безопасности Украины нейтрализовала криминальную группировку, которая терроризировала жителей города и пыталось "подмять" под себя аграрный бизнес в регионе. Среди задержанных-депутат Винницкого районного совета, который избирался от запрещенной партии ОПЗЖ, и двое его сообщников-работников Муниципальной стражи горсовета, сообщает СБУ.

Отмечается, что все трое под руководством своего главаря – местного криминального авторитета – занимались рэкетом среди предпринимателей. Во время разбоя они требовали с потерпевших деньги как регулярную "дань", а в случае отказа – угрожали насилием и уничтожением частного и корпоративного имущества.

Правоохранители задокументировали факт "выбивания" 9 тысяч долларов несуществующего долга из руководителя агрокомпании. Рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить "долг".

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"Сотрудники СБУ задержали всех участников банды на местах их пребывания в областном центре. При обысках в помещении задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его сообщников обнаружены наличные и черновые записи "должников", - говорится в сообщении.

Сейчас всем четырем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Трое из них, включая депутата, уже находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В СБУ уточнили, что сейчас проверяют причастность банды к совершению других преступлений на территории области.

Новости о преступных группировках в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале октября на Закарпатье задержали членов преступной группировки, которое терроризировало жителей Западного приграничья Украины. Лидером банды оказался действующий депутат облсовета Иван Чубирко, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Он также является давним соратником и кумом экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

Депутат вместе с другими членами банды требовал у местного предпринимателя 135 тыс. долларов несуществующего долга. Чтобы заставить отдать деньги, мужчину и его семью запугивали и разбивали окна.

Также УНИАН, что на Львовщине военные-"оборотни" занимались рэкетом. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тысяч долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.

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