Свой отказ выполнять закон Невенчанный объяснил принципиальностью.

Одиозный депутат Николаевского городского совета от пророссийской партии ОПЗЖ Максим Невенчанный в очередной раз отметился отказом соблюдать языковой закон и говорить на украинском в мэрии.

Об этом пишут "Никвести".

На заседании комиссии горсовета по ЖКХ депутат заявил, что не уважает языковой закон, назвав его дебильным. Глава комиссии Дмитрий Иванов призвал Невенчанного говорить на украинском, на что получил отказ.

"Я в комиссию по этике и законности подал депутатское обращение, чтобы они дали заключение, может ли глава комиссии, основная задача которого - проводить комиссию, отвлекается от содержания и сути вопросов на форму, каким языком преподносится вопрос. Когда мне дадут заключение - мы можем этот вопрос обсуждать. Он выходит за рамки полномочий главы постоянной комиссии", - сказал Невенчанный.

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"Уважаемый Максим Андреевич, я прекрасно владею русским языком", - ответил ему Иванов.

После этого представитель ОПЗЖ перешел на украинский, заявив, что тоже хорошо владеет государственным языком, но говорить будет принципиально на русском.

"То есть, вы не уважали и не уважаете комиссию, наш закон", - прокомментировал глава комиссии

"Комиссию уважаю, а дебильный вот этот закон не уважаю. Точно так же не уважаю дебильные решения правительства о повышении тарифов, продаже земли", - сказал Невенчанный в ответ.

Это не первый отказ Невенчанного публично говорить на украинском языке. Ранее он даже предлагал вызывать в мэрию полицию из-за языка, а на Новый год поздравил своих подписчиком изображением президента России.

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Автор: УНИАН