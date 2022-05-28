Нововведение в Украине заработает с 1 января 2023 года, решило правительство.

Кабинет министров предоставил полномочия Министерству внутренних дел, миграционной и налоговой службам удостоверять официальные документы для использования за границей.

Согласно решению Кабинета министров, с 1 января 2023 года расширяется перечень государственных органов, уполномоченных на проставление штампа "Апостиль" на официальных документах, выданных органами Украины и предназначенных для использования на территории иностранных государств, сообщает МИД.

Полномочия проставлять апостиль на документах в области своей компетенции предоставляются Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе и Государственной налоговой службе. В то же время уточняются типы документов, которые будут продолжать удостоверять апостилем Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и Министерства образования и науки.

Новая процедура позволит комплексно усовершенствовать официальное удостоверение документов, которые будут использоваться за пределами Украины, оптимизировать порядок предоставления физическим и юридическим лицам услуг в указанной сфере, минимизировать логистические усложнения, временные и финансовые расходы заявителей, которые смогут оформить необходимые документы в профильных органах и одновременно получить услугу с их апостилированием.

Таким образом, со следующего года проставление апостиля будет проводиться:

Министерством внутренних дел Украины – на документах, выдаваемых МВД и его территориальными органами по предоставлению сервисных услуг, кроме документов, касающихся сферы образования и науки;

Министерством образования и науки Украины – на документах, выданных МОН, центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров, их территориальными органами, учебными заведениями, предприятиями, учреждениями и организациями, оказывающими услуги в сфере образования и науки или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг;

Министерством юстиции Украины – на документах, выдаваемых органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, органами исполнения наказаний и пробации, а также на документах, оформляемых нотариусами;

Государственной миграционной службой – на документах, выдаваемых ГМС, ее территориальными органами и территориальными подразделениями, касающимися сферы миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействию нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов;

Государственной налоговой службой Украины – на документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами;

Министерством иностранных дел Украины – на всех других видах документов.

Ранее стало известно, что с 23 мая в Украине можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Справка УНИАН. Апостиль проставляется в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года.

Положениями Конвенции отменено требование об обязательной дипломатической или консульской легализации документов для их использования в других государствах, и предусмотрено применение государствами-членами упрощенной процедуры официального удостоверения документов путем проставления компетентными органами государства, в котором издан документ специального штампа "Апостиль" (Apostille).

Проставленный на документах апостиль подтверждает подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в соответствующем случае, подлинность оттиска печати или штампа, которыми скреплен документ.

Действие Конвенции распространяется на официальные документы, составленные на территории одного государства и должны быть представлены на территории другого государства, кроме документов, составленных дипломатическими или консульскими агентами, и административных документов, непосредственно относящихся к коммерческим или таможенным операциям.

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