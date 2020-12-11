Приоритетами работы городской власти Харькова в 2021 году станут поддержка медицины в условиях пандемии, завершение крупных инфраструктурных проектов и благоустройство спальных районов.

Об этом в эфире UA:Харків рассказал новоизбранный секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

"Covid – это страшнейшая трагедия, которая коснулась в том числе Харькова. Поэтому первый шаг – это создание рабочего медицинского пространства. Я имею ввиду больницы, оказание первой медицинской помощи, специализированную помощь", - сказал Терехов.

Второй приоритет, по словам секретаря горсовета, - это окончание инфраструктурных проектов, которые ранее были запланированы городской властью. Речь идет, в первую очередь, о реконструкции зоопарка, строительстве новых станций метро. "Это крупнейшие инфраструктурные проекты, которые мы обязаны сделать", - отметил секретарь горсовета.

Еще одна цель на 2021 год – благоустройство спальных районов Харькова. "Точно так же как благоустроены сегодня парки, сады, скверы, чем мы действительно гордимся, - подчеркнул он.

Терехов отметил, что горсовет не должен превращаться в место для политических баталий. Работа депутатов должна быть направлена исключительно на развитие города.

"Тем не менее так устроена сегодня политическая система, что в городской совет прошли представители различных политических партий. Порой они действительно антагонистичны друг к другу. Моей задачей будет консолидация совершенно всех партий, которые прошли в Харьковский городской совет, ради развития города", - заявил Терехов.

Секретарь горсовета рассказал, что лично он конструктивно работает со всеми политическими силами. "Если какой-то депутат из какой-либо фракции не нацелен на конструктив – значит, он белая ворона", - считает Терехов.

Как известно, Игорь Терехов в среду, 9 декабря, был избран секретарем Харьковского горсовета VIII созыва. За него проголосовали 73 депутата из 75.

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Автор: УНИАН