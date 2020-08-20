Зеленский рассказал, когда может пройти следующая встреча лидеров "нормандской четверки"

Президент констатировал, что переговорный процесс по Донбассу не стоит на месте.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) после проведения встречи их советников, которая может состояться в конце августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Подтвердили встречу советников "нормандского формата" - это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречу лидеров "Нормандии", - заявил Зеленский.

Президент констатировал, что переговорный процесс по Донбассу на сегодня не стоит на месте.

"Хочу ли я большего? Да", - подчеркнул он.

"Нормандская встреча" 2020: что известно

Ранее привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинской стороной журналист Сергей Гармаш заявил, что встреча советников в рамках "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может пройти 28 августа.

19 августа в Кремле заявили о подготовке встречи помощников глав государств "нормандского формата"

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Автор: Константин Гончаров