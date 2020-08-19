Ранее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что встреча намечена на 28 августа в Париже.

В Кремле заявили о подготовке встречи помощников глав государств "нормандского формата".

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Не знаю, договорились ли по окончательной дате, но знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуемая - это ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспорентны и хорошо известны", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, с какой повесткой дня на переговоры едет российская делегация.

Как отметил Песков, дату встречи нужно уточнить.

Ранее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что такая встреча намечена на 28 августа в Париже.

Предполагается, что от РФ в ней будет участвовать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии - помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

Нормандский формат: что известно

По результатам "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках в Донбассе.

Тогда было определено, что это должно произойти до конца марта 2020 года. До сих пор этого разведения не произошло. Ранее разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Также в Парижском коммюнике говорилось об обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, лидеры стран "нормандской четверки" задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения. Вместе с тем в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой "формуле Штайнмайера".

7 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допустил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" в Берлине может произойти в течение августа.

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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Автор: Роман Цимбалюк