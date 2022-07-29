Чубаров подчеркнул, что испытывает позора на своих плечах от бесстыдства, совершенного не им, но гражданами страны, близкой ему по языку, культуре и вере.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал болельщиков турецкого футбольного клуба "Фенербахче", которые после первого пропущенного гола их команды от киевского "Динамо" скандировали имя Владимира Путина.

В комментарии на странице в соцсети Чубаров рассказал, что был шокирован поведением болельщиков стамбульской команды.

"Невежды, мерзавцы, твари .... это самые первые слова, которые пришли мне на ум, когда в ответ на забитый футболистом украинской команды "Динамо" (Киев) гол в ворота "Фенербахче", тысячи его фанатов стали взывать к имени путина - международного преступника и убийцы", - написал Чубаров.

"Мне физически хочется взять за грудки каждого из фанатов "Фенербахче", кто на трибунах стадиона в Стамбуле с пеной у рта призывал Путина и закричать в его тупое лицо: что же ты, мерзавец, в одно мгновение предал целые народы, включая крымскотатарский, которые стали жертвами российской агрессии, и перешагнул через сотни тысяч убитых по приказу путина женщин и детей в Ичкерии, Ливии, Сирии, а теперь уже в Украине?", - отметил политик.

Чубаров подчеркнул, что испытывает тяжкое бремя позора на своих плечах от бесстыдства, совершенного не им, но гражданами страны, близкой ему по языку, культуре и вере.

"Очевидно, что демонстрацией своего невежества и проявлением доброжелательности к путину - международного преступника и убийцы, фанаты "Фенербахче" открыли дорогу недоброжелателям Турции для политических спекуляций, направленных на подрыв доверия к Турции и ее народу", - пояснил последствия такого поведения Чубаров.

"Зная изнутри о высоком уровене уважения турок и их симпатии к украинцам и Украине, которые к тому же безмерно выросли после 24 февраля 2022 года, храню надежду на принесение руководством футбольного клуба "Фенербахче" и ее организациями фанатов публичных извинений за оскорбление чувств украинцев, которые противостоят российской агрессии с февраля 2014 года", - подчеркнул Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в том матче киевский клуб сумел одержать победу со счетом 2:1 и выйти в 3-й круг отбора самого престижного клубного турнира Европы.

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