Жажда на оккупированном украинском полуострове ставит Кремль в еще более затруднительное положение во времена, когда давление на него растет.

Кризис в Крыму, возникший из-за недостатка воды, поглощает миллиарды российских рублей. Поскольку Россия пытается "залатать" проблему, которая берет свое начало с самой аннексии. Ее невозможно решить.

Поэтому черноморская жемчужина Владимира Путина все больше становится похожей на камень на шее, - пишет Bloomberg. Украина перекрыла Северо-крымский канал 7 лет назад, отрезав источник почти 90% пресной воды, которую потреблял полуостров. Таким образом, Крым вернулся к своему состоянию до 1960-х годов, когда большинство его территорий были засушливой степью. А еще к уравнению стоит добавить сильные засухи и жару прошлого года, а также годы плохого финансирования развития трубопроводов и скважин. И все, поля на полуострове высыхают. В Симферополе и других городах водоснабжение строго ограничено.

Читайте такжеВласти не должны поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется в состав Украины - АваковКрым принес пользу Путину, когда он оккупировал его после свержения пророссийского правительства в Киеве. Площадь полуострова равна менее чем 0,2% от общей российской территории. Но ее увлечение повысило популярность Путина до рекордных уровней на несколько лет. Но этот эффект уже миновал.

В 2014 году крымчанам дали амбициозные обещания. Но теперь они страдают от масштабной национализации, которая часто не в их интересах, от пандемии коронавируса, с которой плохо борятся, а также от отсутствия воды в кранах. Санкции сделали цели очень высокими и они такими остаются даже после постройки моста через Керченский пролив за 3,7 миллиарда долларов, который соединяет оккупированный Крым с российской территорией. Поэтому инфляция сожрала любые повышения зарплат и пенсий.

Необходимость вливать еще больше денег в Крым означает, что россияне в других частях страны будут терять. Они уже страдают от замедления экономики из-за санкций Запада, которые были введены, чтобы наказать Кремль за аннексию и другие преступления. Также россияне пожинают плоды решения Кремля сосредоточиться на стабильности вместо роста. Выплаты пособия на фоне пандемии ограничены. Поэтому кризис в 2020 году был, наверное, столь же тяжелым, как и в 2014-2015 годах, нанося удар в первую очередь и больше всего по обычным гражданам.

Первые пять лет содержание Крыма обходилось в 1,5 триллиона рублей или более чем 20 миллиардов долларов. Это примерно равно расходам на образование во всей России за два года. В этом году субсидии, гранты и субвенции добавят к этой цифре еще 1,4 миллиарда долларов. И ценник будет расти и дальше.

Читайте такжеРоссия в ООН провела пропагандистское мероприятие для распространения лжи об оккупированном Крыму-МИДВода - не единственная проблема, но ее труднее всего решить, особенно учитывая то, что возвращение Крыма остается приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского. В прошлом месяце водохранилище Симферополя было заполненным лишь на 7%. Без воды из Днепра пахотные земли в Крыму сократились со 130 тысяч гектаров в 2013 году до 14 тысяч в 2017-м. Урожаи привередливых к воде культур, таких как рис, обвалились.

Даже если в 2021 году будет больше дождей, это не решит проблему. Крыму нужен долгосрочный доступ к дешевой воде. Его может обеспечить открытие Северо-крымского канала, но Киев исключает такую возможность. Учитывая это, сама идея самодостаточного Крыма - это очень далекая перспектива. Однако, туристов из Китая поощряют приехать на оккупированный полуостров с надеждой, что это принесет новый источник наличных денег. Но споры за воду - новинка. Они идут за воду из Нила, из реки Меконг в Южной Азии, а также через плотину большого эфиопского Ренессанса.

В Крыму проблема бьет в самое сердце российских поисков баланса между геополитическими амбициями, национальной гордостью и ростом недовольства. Кроме того, она разоблачает дорогую реальность санкций, которые сдерживают развитие оккупированной территории и не позволяют достичь точки, в которой Кремль смог бы предложить анонимность инвесторам с большими кошельками.

"Если все не решится в ближайшее время, кризис рискует дойти до критической точки в очень важные для Путина времена. Ему нужна большая победа на выборах депутатов Думы в сентябре, а также на региональных выборах. И это последний избирательный сезон перед 2024 годом, когда закончится его нынешний президентский срок", - говорится в статье.

Большинство россиян до сих пор поддерживают аннексию Крыма. Не известно, сохранится ли эта поддержка на фоне повышения цен, усиления стагнации Национального экономического роста, а также потерь из-за пандемии. Другим регионам тоже могут понадобиться значительные вливания.

Читайте такжеBusiness Insider: Новым Крымом может запросто стать ТайваньКремль предстал перед тяжелым поворотом. Беспрецедентные уличные протесты после заключения Алексея Навального подтолкнули его к еще большим усилиям, нацеленным зкрыть рот несогласным. Социальные сети в России выключают, а на прошлой неделе прошли массовые аресты депутатов местного уровня.

Решится ли Россия на новое вторжение в Украину из-за роста политического давления и жажды? Это могло бы помочь Москве получить доступ к перекрытому украинскому каналу и обеспечить кратковременный националистический всплеск. Но такой сценарий кажется маловероятным. Это спровоцирует вопрос о российских планах по Донбассу, где идет война. Эксперт Института внешнеполитических исследований Максимилиан Гесс также отметил, России сейчас удобно обвинять Украину в том, что Крым страдает от нехватки воды. Легче спихнуть всю вину на Киев, чем обсуждать недостаточное финансирование и обвинения в хищении.

Реальность в том, что нет никаких перспектив решения проблемы воды на оккупированном полуострове. Пересохший Крым, на территории которого даже российские банки боятся работать, напоминает, что цена международной изоляции - это высокая цена поддержания жизни и стагнация всех причастных.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Перевод: Лесь Дымань