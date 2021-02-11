Партия «За майбутнє» официально сообщает, что депутаты Закарпатского облсовета VIII созыва от политсилы отозвали свои подписи под обращением фракций «Оппозиционная платформа – За жизнь», «За будущее», «Команда Андрея Балоги» и «КМКС» Партии венгров Украины» к Президенту Украины с требованием отменить санкции, которые привели к прекращению вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIК.

Об этом говорится в заявлении партии.

«Как оказалось, позиция депутатов нашей фракции, которые подписали данное обращение 9 февраля 2021 года, не была согласована с центральным офисом партии и не соответствовала позиции партии по вопросу закрытия телеканалов. Депутаты до конца не разобрались в сути документа», - отметили в партии.

После проведения внутрипартийных политических консультаций депутаты Закарпатского облсовета из фракции «За будущее» приняли решение отозвать свои подписи под данным заявлением.

Партия «За майбутнє» отмечает, что подписи депутатов от политсилы под обращением нескольких фракций Закарпатского облсовета к Президенту Украины об отмене санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIК считаются недействительными.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН