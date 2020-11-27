Голобуцкий отмечает, что "вместо того, чтобы решить проблему, ее на радость директору НАБУ еще больше усиливают".

Кабинет Министров заявил, что подготовил для Верховной Рады переходный законопроект о НАБУ. Политолог Алексей Голобуцкий проанализировал законопроект и заявляет, что он не только не решает проблемы с неконституционностью назначения директора НАБУ, а создает еще больший правовой хаос.

Об этом Алексей Голобуцкий пишет на ”Обозреватель". "Они заявляют, что так выполняют решение Конституционного суда о неконституционности назначения Сытника. Но то, что предлагает Кабмин, никак не регулирует проблему с неконституционностью, зато дает Сытнику неприкосновенность на следующие 2 года ", - говорит политолог.

Голобуцкий отмечает, что "вместо того, чтобы решить проблему, ее на радость директора НАБУ еще больше усиливают. Единственная польза, да и та сомнительная, от этого законопроекта - для Зеленского, с которого сняли политическую ответственность за неконституционного Сытника и "размазали" ее по Верховной Раде. Но этим создали еще большую проблему легитимности уже не только конкретного неконституционным способом назначенного директора НАБУ, а всего бюро ". Он обращает внимание на то, что если убрать из закона память об участии президента в создании НАБУ и увольнении его руководителя, это будет не решением вопроса, а его обострением. Уже на следующий день после принятия изменений в закон 45 депутатов направят очередное представление в Конституционный суд, который примет решение, что НАБУ создано неконституционным способом, ведь по новому закону не будет указана процедура его создания.

"Но кого это интересует, если новый законопроект написан ради одной главной "плюшки"- оставить нетронутым не просто директора НАБУ, а именно Артема Сытника со всеми его проблемами с законом, - пишет Голобуцкий. - В новом законе не урегулирован вопрос ответственности директора НАБУ за совершение коррупционных действий (напомню, Сытник признан судом коррупционером и внесен в реестр коррупционеров НАПК) - оставили неизменными причины увольнения директора НАБУ. Директор НАБУ коррупционер? Нет проблемы. Уволить его можно, если он не платит алименты. Если замешан в коррупции - именно такой директор нам и нужен. Или история с тем, что в Сытника есть недостоверные данные в декларации, а это то, за что НАБУ кошмарит своих подозреваемых, большинство дел касается именно этого. Для самого директора НАБУ это не проблема - закон его на это благословляет. Проблемой будет, если он невовремя подаст декларацию с недостоверными данными. Если вовремя - молодец. И главное, ради чего написан этот закон - гарантии личной неприкосновенности для одного конкретного человека - Артема Сытника, который гарантированно останется на посту в случае принятия законопроекта Шабунина, пардон, Малюськи, на следующие 2 года".

Напомним, что Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро своим решением от 28 августа 2020 года. Сам Артем Сытник отказался уходить в отставку. В свою очередь глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что для урегулирования ситуации с директором НАБУ Артемом Сытником нужно вносить изменения в законодательство.

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Автор: УНИАН