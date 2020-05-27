Грузия не будет пересматривать стратегическое партнерство с Украиной - СМИ

Вопрос с возвращением посла Грузии в Киев не затянется во времени, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что стратегическое партнерство с Украиной пересмотрено не будет.

Об этом сообщает издание "Грузия.Online".

«Вы знаете, что мы начали консультации с послом в Украине. Конечно, нам нужно обсудить много вопросов. Я ещё раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ - это пересматриваться не будет», - подчеркнул Залкалиани.

По его словам, в то же время в связи с назначением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ в Украине возникала необходимость серьёзно обсудить этот вопрос с послом.

«Естественно, то решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьёзно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем», - сказал глава МИД Грузии.

Также, отметил Залкалиани, что касается даты возвращения посла в Украину, то, данный процесс не затянется во времени.

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Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Глава МИД Грузии Залкалиани сообщил, что посла в Украине Теймураза Шарашенидзе отзовут в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины.

После этого Зеленский заявил, что у Киева и Тбилиси прекрасные отношения, а Украина не будет отзывать своего посла из Грузии.

В МИД Украины сообщили, что не усматривают никаких угроз для развития двусторонних отношений в решении Грузии вызвать на консультации из Киева грузинского посла.

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