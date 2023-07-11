Борис Писториус заявил, что политическое решение о пути Украины в НАТО будет содержать "несколько предпосылок", которые обсуждаются на уровне лидеров-стран Альянса.

Поступление инвестиций в Украину возможно только после завершения войны и вступления нашего государства в НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Во время дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО немецкий министр отметил, что Берлин принципиально поддерживает вступление Украины в НАТО и по этому поводу уже нет дискуссий в альянсе, пишет "Европейская правда".

"Будущее Украины в НАТО - с этим все согласились и относительно этого нет сомнения. Вопрос в том, как добраться до этой цели", - сказал Писториус.

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В то же время он отметил, что политическое решение о пути Украины в НАТО будет содержать "несколько предпосылок", которые обсуждаются на уровне лидеров-стран Альянса.

"Лично я убежден, что этот путь для Украины может быть быстрее, чем для других, но все равно это будет определенный путь. Но будущее Украины в НАТО, и в этом нет сомнения", - сказал Писториус.

Немецкий министр также понимает, что иностранный бизнес не будет инвестировать средства в Украину до ее вступления в НАТО.

"Компании, бизнесы со всего мира будут инвестировать только после войны. Не будет инвестиций во время какого-либо перемирия - это будет только тогда, когда бизнес будет уверен в дальнейшем мире. Условия инвестиций - это определенность с границами, Украина должна быть сильной в военном смысле и не только, а также Украина должна быть частью Альянса. И это произойдет", - подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО - новости

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Литве стартовал саммит НАТО, на котором украинские власти ожидают получить конкретное решение относительно вашего членства в Альянсе.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какие именно страны наиболее поддерживают приглашение Украины в НАТО. Среди главных сторонников приглашения - союзники из Центрально-Восточной Европы. Сторонники Украины в НАТО есть также в Западной и Северной Европе. Среди них, например, Франция.

Сегодня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон согласился с предложенной в НАТО формулировкой относительно движения Украины к будущему обретению членства, но не предоставил подробностей. Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украину пригласят присоединиться к НАТО - несмотря на то, что сейчас президент США Джо Байден считает амбиции Киева относительно членства непригодными для реализации.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский раздраженно отреагировал на появление неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита НАТО. По его словам, странные формулировки свидетельствуют, что пока нет готовности ни пригласить Украину в Альянс, ни сделать ее членом НАТО. Зеленский считает, что это оставляет "возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией".

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