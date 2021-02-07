На сайте она указана как "пособник российских оккупантов" и "сожительница владельца антиукраинских СМИ".

Наталья Лавренюк - гражданская жена попавшего под санкции СНБО нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака - попала в базу данных "Миротворца".

На сайте она указана как "пособник российских оккупантов" и "сожительница владельца антиукраинских СМИ".

Также "Миротворец" сообщает, что Лавренюк нарушила украинское законодательство, получив второе гражданство.

"Татьяна Николаевна Лавренюк. Дата рождения 26.02.1975. Адрес: Киев, Львов. Пособник российских оккупантов. Финансирование российских оккупантов. Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства. Сожительница владельца сети антиукраинских СМИ Тараса Козака", – сказано в справке о ней.

Кроме того, "Миротворец" пишет, что Лавренюк является учредителем ООО "НЗНП ТРЕЙД" – зарегистрированной в России фирмы, которая работает в сфере добычи нефти.

Напомним, на днях стало известно, что Наталья Лавренюк владеет квартирой в 657 квадратных метров в центре Москвы - в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park.

Запрет каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: УНИАН