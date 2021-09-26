Спикер Рады сообщил, что уже завтра вернется к обычному рабочему режиму.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

О своем выздоровлении он сообщил на странице в Facebook.

"Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!" – отметил спикер парламента.

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Впервые положительный тест на COVID-19 он получил 11 ноября 2020 года.

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Автор: Катерина Шварц