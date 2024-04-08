В парламенте уточнили, грозит ли тюрьма отказавшимся от медосмотра.

Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал, какие законодательные изменения планируют принять в Верховной Раде Украины относительно нарушения правил воинского учета.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, говоря о законопроекте №10379 и нюансах законодательства об обороне и мобилизации.

По словам Бужанского, правоохранительный комитет парламента рекомендует Раде принять норму, согласно которой за нарушение правил воинского учета рассматривается штраф от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн, а за повторное нарушение или же нарушение в особый период - от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн.

Видео дня

Кроме того, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации: в мирное время грозит штраф - от 5 тыс. 100 до 8 тыс. 500 грн для граждан и от 17 тыс. до 34 тыс. грн для должностных и юридических лиц, а в военное время - от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн и от 34 тыс. грн до 59 тыс. 500 грн соответственно.

"Админареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на пять лет, как я писал ранее, тоже не будет", - отметил депутат.

Он также добавил, что законопроект рекомендовано принять за основу и в целом, но это техническое решение, будут правки и второе чтение, утверждает он. "На мой взгляд, запросам обороны страны и ВСУ законопроект в таком виде не отвечает", - написал Бужанский.

Парламентарий также сообщил, что отдельной нормой исключили ответственность граждан за непредоставление территориальным центрам комплектования тех данных, которые ТЦК автоматически получают из реестров.

"Иначе говоря, сообщать нужно свой реальный адрес, номер телефона и адрес электронной почты", - пояснил он.

Ответственность за уклонение от мобилизации - над чем думает Рада

В конце декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован правительственный законопроект №10379, который предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения.

В нем говорится о том, что за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра) в особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее норма о наказании именно за отказ от прохождения медосмотра отсутствовала.

5 апреля Бужанский объяснил, примет ли парламент новую законодательную норму, которой предлагается наказывать за отказ от прохождения медицинского осмотра лишением свободы на срок до пяти лет.

"Не будет такого, эту норму мы из законопроекта убираем, сам законопроект рассмотрим в комитете в понедельник", - отметил он и добавил, что в качестве наказания речь будет идти об очень большом административном штрафе, но не о лишении свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: