Нардепы просят КСУ растолковать, что означают слова "достойные условия жизни человека" в преамбуле Конституции

Парламентарии просят суд растолковать, какие условия жизни человека следует считать достойными, что является показателем достойных условий жизни в их системной связи с некоторыми статьями Конституции.

Народные депутаты просят Конституционный суд растолковать, что означают слова "достойные условия жизни человека" в преамбуле Основного закона.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда Украины.

В представлении 142 народных депутата просят КС растолковать преамбулу Конституции, а именно ту ее часть, в которой сказано, что "Верховная Рада Украины... заботясь об обеспечении свобод человека и достойных условий его жизни... принимают эту Конституцию - Основной Закон Украины".

Народные депутаты просят суд растолковать этот текст в системной связи с положениями части 2 статьи 3, части 4 статьи 13 и части 5 статьи 17 Конституции Украины.

Читайте такжеВ Конституционном суде оспорили закон о реформе прокуратуры

По их убеждению, положение о достойных условиях жизни человека, о котором говорится в преамбуле Конституции, КС не рассматривался, а поэтому они просят суд растолковать, какие именно условия жизни человека следует считать достойными.

"Просим открыть конституционное производство, предоставить официальное толкование положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины, а именно слов "достойных условий его (человека - УНИАН) жизни" в контексте вопроса: какие условия жизни человека следует считать достойными, что является показателем достойных условий жизни, в их системной связи с положениями части 2 статьи 3, части 4 статьи 13, части 5 статьи 17 Конституции.

Как сообщал УНИАН, ранее в КСУ поступило представление о конституционности закона о рынке земли.