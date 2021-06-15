Вакцинация нардепов будет проходить 15-18 июня в самой Верховной Раде.

Народных депутатов Украины на днях должны вакцинировать от COVID-19 препаратом Pfizer.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили несколько парламентариев.

Народный депутат от "Голоса" Галина Васильченко сообщила, что депутатов зовут на массовую вакцинацию в ВР препаратом Pfizer в течение 15-18 июня.

"Посылали приглашение в фракционные чаты, было письмо (от Аппарата ВР - УНИАН). И, мне кажется, что сегодня пришло в комитетский чат... Нам сообщили, что можно записываться. И можно подавать себя и своих помощников, которые работают не на общественных началах, а работающих по срочному договору", - рассказала она.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь также подтвердил информацию о вакцинации Pfizer в эти даты.

На уточнение, вакцинироваться пригласили всех ли депутатов, он отметил: "Кажется, да: депутатов и работников секретариата, насколько я понял".

Текст письма о вакцинации нардепов

Тем временем политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале, опубликовал текст приглашения на вакцинацию, которое поступило нардепам.

Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.

При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

Вакцина Pfizer в Украине

Вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Как сообщается на сайте Минздрава, Украина уже получила 234000 доз этого препарата, закупленного за государственные средства. Кроме того, Украина уже получила 707850 доз Comirnaty/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Еще 356850 доз поступят в течение недели.

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В частности, 9 июня в Украину прилетели 66690 доз вакцины Pfizer. Вакцину из этой партии используют для прививки людей из 1-3 этапов вакцинации:

1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители заведений для пожилых людей, военнослужащие на фронте.

2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80 + и социальные работники.

3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники сферы образования, работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиции, военно-служащие ВСУ).

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Авторы: Александр Топчий, Таня Поляковская