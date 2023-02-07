По мнению нардепа, "мужчина, который упрекает женщину дорогими украшениями. это не мужчина".

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в очередной раз "засветила" драгоценный браслет в зале Верховной Рады.

Его можно увидеть на снимке, прикрепленном к посту в Instagram и Facebook о том, что Верховная Рада приняла решение относительно проведения государственной итоговой аттестации и порядка поступления в вузы в 2023 году.

Это золотой браслет от французского ювелирного дома Cartier из коллекции Love, стоимость которого стартует от 4,5 и заканчивается 45 тысячами долларов (зависит от толщины изделия и наличия бриллиантов).

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Она уже показывала его на фотографиях в соцсетях ранее. Например, в начале января текущего года. СМИ также фотографировали Гришину с этим украшением задолго до этого (например, в сентябре 2020-го).

После публикации народный депутат столкнулась с критикой в свой адрес из-за драгоценных украшений. На критику она отреагировала резко: упрекнув мужчин, которые не дарят ей украшения.

"Мужчина, который упрекает женщину дорогими украшениями, это не мужчина, это г*вно. Настоящий мужчина пригласил бы меня в нормальный ресторан или подарил еще Cartier, у них же много разных браслетов, а у меня только один. Настоящий мужчина, когда видит роскошную женщину, не комплексует, он проверяет баланс на карте. Если не тянете, то так и признайтесь себе. Не перекладывайте свои комплексы на меня. А для нормальных подписчиков - скоро 14 февраля, я еще не была в Фру Фру (ресторан французской кухни в центре Киева – УНИАН) и очень люблю Тиффани (популярный ювелирный бренд – УНИАН)", – заявила она в посте, который сейчас недоступен.

Тяжелый люкс в Верховной Раде

Время от времени во время заседаний парламента украинские народные депутаты "светят" своими драгоценными украшениями, сумками, часами и тому подобное.

К примеру, депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева случайно показала швейцарские часы Ulysse Nardin модели Classico Jade с перламутровым циферблатом и бриллиантами по кругу, стоимость которых сопоставима со стоимостью авто.

"Слуга народа" Элла Репина приходила на работу с драгоценной сумочкой Dior, а народный депутат Александр Пузанов из фракции "ОПЗЖ" (после ее запрета – из группы "Платформа за жизнь и мир") появлялася на заседании с люксовыми часами за 600 тысяч гривен.

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