В Раде пока осталось 409 депутатов.

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата, который был избран в парламент от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Игоря Абрамовича.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что за это решение проголосовали 317 народных депутатов.

"Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то не поступили еще. Летят из ОАЕ", - написал Железняк.

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Он добавил, что в ВР пока осталось 409 депутатов.

Прекращение деятельности ОПЗЖ в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 6 февраля, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Абрамович написал заявление о прекращении полномочий.

Он добавил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции "ОПЗЖ" в первый день полномасштабного вторжения России заложил начало для ее дальнейшего распада. Он надеется, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий так же станет примером для подражания другими депутатами от запрещенной "ОПЗЖ".

13 января Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Указом президента Украины этих четырех членов запрещенной партии "ОПЗЖ" лишено украинского гражданства.

9 января скандальный пророссийский политик Андрей Аксенов сложил полномочия народного депутата Украины.

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