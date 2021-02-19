Депутат от «Слуги народа» Ирина Аллахвердиева, фигурантка громкого скандала о "корабельной сосне", в очередной раз удивила журналистов ярким образом и дорогими украшениями.
Читайте такжеТимошенко похвасталась в Раде стильным образом (фото)
На парламентское заседание Аллахвердиева пришла не только в стильном костюме, но и с дорогим аксессуаром по цене неплохой машины. Фотографии опубликовала Страна.
Здороваясь с коллегой, "слуга" случайно показала швейцарские часы Ulysse Nardin модели Classico Jade с перламутровым циферблатом и бриллиантами по кругу. Браслет выполнен из крокодиловой кожи коричневого цвета.
Как пишет издание, Classico Jade из коллекции 2018 года и изначально стоили 9 900 долларов или около 275 тысяч гривень. Сейчас их можно приобрести по скидке в 15-20%.
Авторы материала пишут, что в декларации депутата есть сведения лишь о вдвое дешевле по стоимости часах фирмы Frederique Constant.
Другие новости
- Замглавы ОП Ковалив отрицает участие в совещании с Гончаруком, записи которого "слили" в сеть
- Бронированный Mercedes со скоростью 114 км/ч: журналисты показали, как жена Зеленского "гоняет" по Киеву (фото, видео)
- Зеленский поделился фото заснеженной Банковой из окна ОП
- "50 оттенков Леди Ю": в сети обсуждают новый наряд Тимошенко с кожаными ремешками (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram