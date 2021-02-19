Здороваясь с коллегой, "слуга" случайно показала элитные швейцарские часы.

Депутат от «Слуги народа» Ирина Аллахвердиева, фигурантка громкого скандала о "корабельной сосне", в очередной раз удивила журналистов ярким образом и дорогими украшениями.

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На парламентское заседание Аллахвердиева пришла не только в стильном костюме, но и с дорогим аксессуаром по цене неплохой машины. Фотографии опубликовала Страна.

Здороваясь с коллегой, "слуга" случайно показала швейцарские часы Ulysse Nardin модели Classico Jade с перламутровым циферблатом и бриллиантами по кругу. Браслет выполнен из крокодиловой кожи коричневого цвета.

Как пишет издание, Classico Jade из коллекции 2018 года и изначально стоили 9 900 долларов или около 275 тысяч гривень. Сейчас их можно приобрести по скидке в 15-20%.

Авторы материала пишут, что в декларации депутата есть сведения лишь о вдвое дешевле по стоимости часах фирмы Frederique Constant.

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Автор: УНИАН