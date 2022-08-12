Соответствующее обращение принял аграрный комитет ВР

В Верховной Раде призывают правительство поспособствовать созданию "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна (прежде всего, рапса) на западных границах. Соответствующее обращение в Кабинет Министров принял аграрный комитет ВР по инициативе народного депутата из группы "Партия "За будущее" Ивана Чайковского.

Об этом нардеп уведомлений на своей странице в фейсбук.

"Продолжаем настаивать на создании реального "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна (прежде всего, рапса) на западных границах. Соответствующее обращение к правительству принято по моей инициативе на заседании аграрного комитета парламента. Украина и так почувствовала полную поддержку наших европейских коллег в вопросе увеличения экспортного потенциала через западные границы. Так, Республика Польша по сути выступила одним из гарантов в получении надежных транзитных коридоров для экспорта украинской аграрной продукции. Соответствующие договоренности есть на уровне министров. Тем не менее, реалии показывают, что на границах, практически на всех точках пропуска образованы десятикилометровые очереди. Перед заседанием комитета, я лично общался с водителями на границе и представителями украинской таможни, видел эти очереди. Проблему можно решить только за счет двустороннего правительственного сотрудничества. Поэтому мы просим украинское Правительство увеличить усилия для ускорения пропуска зерновозов с украинским урожаем. Меньшее время в пути существенно удешевит стоимость логистических услуг, что при крайне низкой цене на зерно, позволит аграриям аккумулировать средства на посевную озимых", - отметил Иван Чайковский.

По его словам, рапс является стратегическим сырьем для производства биотоплива и способен уменьшить энергетическую зависимость стран ЕС от страны-агрессора.

"План ЕС по преодолению зависимости от российских ресурсов и увеличению доли возобновляемой энергии до 45% к 2030 году предусматривает активное использование биотоплива. Обычно только 12 процентов урожая рапса в Украине перерабатывается внутри страны, а остальное экспортируется как семена. Это обеспечивало стабильные валютные поступления. Однако, в условиях российской агрессии дальнейшее хранение рапса невозможно из-за разрушения логистических путей внутри страны и нехватки свободных мест", - написал народный депутат.