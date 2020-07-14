Нардеп Дубинский назвал причины, по которым затормозился проект праймериз

По мнению депутата, не все потенциальные кандидаты в мэры Киева готовы к дебатам.

Существует несколько причин, по которым проект праймериз среди кандидатов в мэры от партии «Слуга народа» затормозился.

Такое мнение в эфире канала «112 Украина» выразил народный депутат Александр Дубинский.

Читайте также"Слуга народа" Дубинский напомнил об обещанных праймериз в Киеве и намекнул на раскол во фракции (видео)«Будем откровенны: сегодня не все кандидаты готовы к дебатам. Все задекларировали своё желание участвовать в праймериз, но никто это тему не педалирует. Все ждут и надеются на то, что кто-то в Офисе президента указующем перстом, в конце концов, определит этого кандидата, и можно будет избежать сложной процедуры конкуренции», - объяснил нардеп.

Также он рассказал, что предлагал потенциальным кандидатам в мэры Киева Андрею Пальчевскому и Ирине Верещук провести дебаты и подискутировать на городскую проблематику, однако окончательного ответа пока не получил.

Кроме того, по словам депутата, большинство проблем в Украине происходят из-за отсутствия конкуренции.

«Люди выбирают не лучшее предложение, а предложения, которые им навяжут. Либо через телевизор, либо просто безальтернативно скажут: «Голосуйте за этого кандидата». И это ключевая проблема – отсутствие выбора порождает нежелание ходить на выборы и, как следствие, отсутствие результатов после их проведения», - считает Дубинский.

Он подчеркнул, что на сегодня последнее слово в выборе кандидата в мэры Киева за президентом.

«Я надеюсь, что его решение будет основываться на анализе программы, изучении рейтингов, а не на основании личных предпочтений».

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