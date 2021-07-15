14 июля парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять в первом чтении законопроект №4572 “О содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества”. Данный законопроект является составной частью комплексного пакета законопроектов, нацеленных на активизацию экономического роста.

Законопроектом №4572 предполагается разблокирование приватизации тех непрофильных государственных объектов, которые имеют обременения в виде арестов имущества, долговых обязательств и обеспечений судебных решений. Законопроект предусматривает возможность приватизации государственных предприятий с имеющимися у них лицензиями, разрешениями и подключением к инфраструктуре путем трансформации их в общества с ограниченной ответственностью.

Также устраняется возможность саботажа приватизационного процесса со стороны руководителей госпредприятий - законопроектом предусмотрено автоматическое прекращение контрактов с руководителями тех предприятий, которые передаются на приватизацию.

Изменения, предлагаемые законопроектом, обеспечат целевое использование средств от приватизации, а также перечисление 10% поступлений территориальным общинам по месту регистрации объектов.

Для инвесторов законопроектом предполагаются новые механизмы защиты, в частности использование норм английского права.

“Однозначно, комплексный законопроект важнейший - для государства, для инвесторов, для регионов и общин. Он решает сразу несколько насущных вопросов - способствует привлечению инвестиций и их защиты, предлагает новые механизмы, совершенствуют приватизационные процессы. Появилась возможность превратить балласт для бюджета в предприятия, работающие во имя развития украинской экономики. А это значит, что бизнес будет работать, появятся новые рабочие места, территории и общины получат новые возможности для роста. Изменения в законодательстве закладывают базис для экономического роста на годы вперед”, - отметил нардеп Алексей Мовчан, представляющий фракцию “Слуга Народа”.

Экономический эффект от принятия законопроекта только в следующем году оценивается в 12-15 млрд грн. В последующие годы ожидается рост ВВП на 200 млрд грн благодаря привлечению инвестиций и экономической активности на приватизированных объектах.

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Автор: Иван Бойко