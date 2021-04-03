Парламентарий отметил, что депутатская группа "Партия "За будущее” собирает подписи за отставку Максима Степанова и созыв внеочередной сессии Верховной Рады по этому вопросу.

Народный депутат Украины Дмитрий Лубинец считает, что для победы над пандемией нужна координация всех министерств и немедленная отставка министра здравоохранения Максима Степанова.

Такое заявление нардеп сделал в заметке на Фейсбук.

"Национальный антиковидный штаб проводит совещания ради совещаний. Должен быть результат - координация всех министерств для обеспечения больниц необходимым оборудованием, кислородом, чтобы люди не умирали... Я могу четко утверждать: каждая смерть от коронавируса в Украине – это личная ответственность Степанова, который не делает общих правильных вещей и не выстроил четкую систему противодействия распространению коронавируса", – отметил Дмитрий Лубинец.

Кроме этого, парламентарий отметил, что депутатская группа "Партия "За будущее" собирает подписи за отставку Максима Степанова и созыв внеочередной сессии Верховной Рады по этому вопросу.

"Народных депутатов не устраивает деятельность Степанова, уже несколько месяцев мы собираем подписи за его отставку. Сейчас к этому процессу присоединились депутаты из “Слуги народа”, которым уже надоело защищать Степанова, и которые поняли, что постоянное внедрение локдаунов - это не выход... Сейчас мы начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады фактически ради одного вопроса – отставка Степанова", - заявил Лубінець.

Согласно информации нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Гурина, постановление о заседании по отставке Степанова собрало уже 90 подписей. Среди них – председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Автор: Иван Бойко