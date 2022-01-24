Секретарь СНБО отметил, что украинская власть действует взвешенно и пытается сдержать панику.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия пытается расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, и ей это успешно удается. В то же время власти пытаются успокоить граждан.

Об этом Данилов сообщил в интервью BBC Украина.

По словам секретаря СНБО, Украина наблюдала за наращиванием войск РФ постоянно и публикации западных и американских СМИ не стали неожиданностью.

"Дело в том, что может для кого-то это будет странным, но мы наблюдаем за этой ситуацией довольно давно. Мы понимаем планы и намерения РФ, нам орать тут не надо. Нам надо спокойствие, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся", - пояснил Данилов.

По его словам, задачей РФ является расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. Сегодня россияне успешно этим занимаются.

"Наша задача - в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело. Что мы и делаем. Готовы ли мы к их активным действиям? Да, готовы. Будут ли они их проводить? Нам неизвестно, но подготовка у нас к этому идет и здесь не надо делать какие-то ударения. Мы это понимаем, мы это осознаем. Мы в этом процессе находимся после первого вторжения, которое произошло в 2014 году, - с захватом наших территорий, с захватом Крыма, на что не отреагировали США и Великобритания как гаранты Будапештского меморандума. Затем началась война на территории Луганской и Донецкой областей. Сейчас эта война у нас продолжается, она продолжается уже восьмой год. И если это для политиков, которые находятся в Вашингтоне и других странах, новость, то для нас это настоящее", - отметил Данилов.

Читайте такжеЗеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку санкций для сдерживания потенциальной агрессии РФНапомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятого Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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