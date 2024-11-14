США не допустят членства Украины в Североатлантическом альянсе из-за того, что Трамп не захочет быть втянутым в войну, считает Романюк.

У Украины нет шансов вступить в НАТО до 2029 года, пока президентом США будет Дональд Трамп. Такое мнение в эфире Киев-24 высказал председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк.

Он пояснил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе полностью зависит от мнения Соединенных Штатов Америки. Поэтому, 4 года - срок каденции Трампа - шансы Украины вступить в Альянс нулевые.

"Трамп на этих полномочиях всего-навсего четыре года, хотя и это не факт, потому что он уже шутил, что, возможно, пришел не на один срок. Хотя, по Конституции США более двух сроков вообще невозможно быть. Он, возможно, имеет иллюзии, что ему удастся изменить Конституцию, хотя это нереально абсолютно, потому что никто это не позволит сделать... С приходом Трампа шансы Украины вступить в НАТО будут абсолютно нулевые пока не придет новый президент США уже в 2029 году после завершения каденции Трампа", - сказал Романюк.

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Он объяснил, почему Трампу, который неоднократно делал скептические заявления о существовании НАТО, небезразлично присутствие Украины в Альянсе. Романюк подчеркнул:

"На то время, пока США находится в НАТО, ему как президенту, Верховному главнокомандующему армии США безусловно не все равно. Он точно не хочет быть втянутым в любую войну, которая может возникнуть между НАТО и третьими странами. Ему этого бы точно не хотелось...".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) должен помочь Украине завершить развязанную Россией войной переговорами, но с позиции силы. По его словам, только Киев может решать, когда начинать переговоры с Россией о завершении войны. В то же время страны-члены НАТО должны продолжать предоставлять Украине военную помощь, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

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