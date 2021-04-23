Корниенко считает, что необходимо принимать решение об исключении из фракции Шевченко.

Во фракции "Слуга народа" будет проведен опрос об исключении Евгения Шевченко из ее состава в Верховной Раде.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Украина 24".

Он отметил, что во фракции "не шизофрения", потому что просто "наша партия собрала разных людей со всей Украины, потому что их объединяли немножко другие идеи чем раньше - Восток против Запада, Север против Юга, какие-то там украиноязычные против русскоязычных. Мы это перечеркнули и предприняли первую в истории такую попытку - завести новых людей в политику". При этом отметил, что не жалеет, что в партии есть очень разные люди.

Говоря о Шевченко, который ездил к Александру Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, Корниенко отметил, что "внешняя политика это сфера президента - это в Конституции написано. Он главный дипломат страны. Верховная Рада, по Конституции, устанавливает основы внешней и внутренней политики, но тактические и стратегические действия предпринимает президент. И если народный депутат из президентской фракции предпринимает действия, которые противоречат всему тому, что президент выстраивал в этом направлении определенное время, то...".

Корниенко отметил, что сегодня на фракции этот вопрос обсужден и необходимо принимать решение.

Корниенко считает, что необходимо принимать решение об исключении из фракции Шевченко.

"Надо отпускать людей, которые хотят в свободное плавание", - добавил первый заместитель главы фракции "СН".

Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

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Автор: Надя Пришляк